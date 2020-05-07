Министр просвещения рассказал о переводе школ на «удаленку»

0,12% школ, детсадов и колледжей полностью закрыты на карантин из-за коронавируса. Данные по России озвучены на 17 сентября, сообщают «Вести:Приморье». Об этом уточнил на пресс-конференции глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

- Серьезных поводов для перевода образовательных учреждений на дистант нет, - подчеркнул министр. - Массовых вспышек заболеваний нет. Число закрытых на карантин учреждений не превышает и процента.

В Минпросвещения ведут ежедневный мониторинг ситуации. Самые свежие данные: сейчас не работают 0,09% детсадов, 0,18% школ, 0,09% учреждений СПО и 0,01% организаций допобразования, отмечает «РГ».

Сергей Кравцов напомнил о необходимости соблюдения всех мер безопасности.

- Школы работают уже больше двух недель, и ситуация спокойная, - сказал он. - Но нужно не забывать о соблюдении рекомендованных мер безопасности. Возможно, для кого-то они неудобны, но это гарантирует здоровье учащихся, членов их семей и педагогов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]