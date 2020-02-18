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Сергей Кравцов назвал даты периодов и правила сдачи ОГЭ в 2021 году

Сергей Кравцов назвал даты периодов и правила сдачи ОГЭ в 2021 году

В правительстве прошло совещание под председательством Татьяны Алексеевны Голиковой. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов озвучил решения, которые были приняты и будут реализованы в нормативной базе, сообщают «Вести:Приморье».

Что касается итоговой аттестации в 9 классах, то основной период ОГЭ проводится с 24 мая по 28 мая. Дополнительный период - начало сентября, пишет «РГ».

Но сдача экзаменов в 9 классах обязательна только по русскому языку и по математике. Кроме того, останется один предмет по выбору, который будет проводиться в форме контрольной работы в своей школе.

Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах можно проводить в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий: экзамен проходит устно. Даты итогового собеседования - 10 февраля, 10 марта и 17 мая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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