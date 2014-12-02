Решение принято: дата написания выпускниками итогового сочинения перенесена
Итоговое сочинение для выпускников 11 классов, которое должно было пройти 2 декабря 2020 года, перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года, поясняет Рособрнадзор, сообщают «Вести:Приморье».
В Рособрнадзоре уточнили, решение принималось на заседании оперштаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и согласовано с министерством просвещения.
Отметим, допуском к ЕГЭ считается «зачет» за сочинение выпускников 11-х классов.
- Также на заседании оперативного штаба принято решение об изменении формата итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов, - сообщает Рособрнадзор. - Итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года. При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в эти сроки по решению региональных органов власти в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Комментировать: