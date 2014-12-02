Названы даты итоговых сочинений по русскому языку для выпускников Приморья

В министерстве образования Приморского края сообщили даты проведения итогового сочинения по русскому языку для выпускников в текущем учебном году. Процедура является обязательной для учащихся 11-х классов и рассматривается как допуск к государственной итоговой аттестации.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, выпускники 11-х классов напишут итоговое сочинение 2 декабря. Дополнительные даты запланированы на 3 февраля и 5 мая.

Темы для сочинения, уточняют специалисты, традиционно озвучат за 15 минут до написания сочинения. В декабре 2019 года, к примеру, ребятам предлагали порассуждать о том, что помогает человеку не отчаиваться в сложной жизненной ситуации, чем можно и нужно гордиться, какое значение в любви имеет взаимопонимание, меняются ли со временем понятия добра и зла, а также, стоит ли соглашаться с позицией княжны Марьи из произведения «Война и мир» Толстого о том, что нужно прощать, а не наказывать.

«Итоговые сочинения выпускников проверяет комиссия школьных учителей. Главное требование – чтобы они не вели занятия у тех, кто сдавал экзамен. Педагоги смотрят, насколько работа соответствует заявленной теме, оценивают композицию и логику рассуждения, аргументацию выдвинутых тезисов, качество письменной речи и, конечно, грамотность», – уточнила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Напомним, итоговое сочинение одиннадцатиклассники пишут с 2014 года. В декабре 2013-го, выступая с Посланием Федеральному Собранию РФ, Президент России Владимир Путин отметил, что результаты выпускных школьных сочинений должны учитываться при поступлении в вузы наряду с ЕГЭ.

О том, что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021 - здесь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]