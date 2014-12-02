Стала известна дата написания итогового сочинения выпускников

Итоговое сочинение для учеников 11-х классов пройдёт 2 декабря 2020 года, а собеседование по русскому языку для девятиклассников — 10 февраля следующего года, сообщают «Вести:Приморье».

Согласно сообщению, итоговое сочинение в основной срок пройдёт 2 декабря, дополнительные сроки — 3 февраля 2021 года и 5 мая 2021 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора уточняет ТАСС.

Итоговое сочинение по русскому языку состоится 10 февраля 2021 года (основной срок). Дополнительные сроки назначили на 10 марта и 17 мая.

Ранее «Вести:Приморье» сообщали, что согласно проекту расписания ЕГЭ, сдача пройдет в три этапа.

Досрочный и основной периоды начнутся с экзаменов по географии, литературе и химии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]