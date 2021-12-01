Одиннадцатиклассники Владивостока написали итоговое сочинение
Сегодня, 1 декабря, прошло написание итогового сочинения в 11-х классах Владивостока. Это необходимо школьникам для допуска к ЕГЭ по русскому языку. Несмотря на непростые погодные условия, сочинение написали во всех 78 муниципальных школах, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока, основной срок проведения итогового сочинения установлен Министерством образования и науки РФ. 1 декабря сочинение пишут выпускники всей страны. Ребята с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению и при наличии медицинских документов) могут писать итоговое изложение.
Во Владивостоке сочинение стартовало в 10 часов, на написание давалось 235 минут.
Выпускники 2022 года готовились к итоговому сочинению заранее. Его темы были неизвестны, однако направления работ объявили заранее. В этом году школьникам предлагалось подумать по следующим тематическим направлениям:
- «Человек путешествующий: дорога в жизни человека»;
- «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?»;
- «Преступление и наказание – вечная тема»;
- «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня»;
- «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина».
Напомним, сочинение оценивается не по привычной пятибалльной шкале - выпускник получает «зачёт» или «незачёт». Критериев оценки итогового сочинения пять. Это соответствие теме, аргументация, привлечение литературного материала, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи и грамотность.
В дополнительные сроки, 2 февраля и 4 мая 2022 года, написать сочинение смогут участники, получившие «незачет» или пропустившие написание сочинения по уважительной причине.
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