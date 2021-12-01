Одиннадцатиклассники Владивостока написали итоговое сочинение

Сегодня, 1 декабря, прошло написание итогового сочинения в 11-х классах Владивостока. Это необходимо школьникам для допуска к ЕГЭ по русскому языку. Несмотря на непростые погодные условия, сочинение написали во всех 78 муниципальных школах, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока, основной срок проведения итогового сочинения установлен Министерством образования и науки РФ. 1 декабря сочинение пишут выпускники всей страны. Ребята с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению и при наличии медицинских документов) могут писать итоговое изложение.

Во Владивостоке сочинение стартовало в 10 часов, на написание давалось 235 минут.

Выпускники 2022 года готовились к итоговому сочинению заранее. Его темы были неизвестны, однако направления работ объявили заранее. В этом году школьникам предлагалось подумать по следующим тематическим направлениям:

- «Человек путешествующий: дорога в жизни человека»;

- «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?»;

- «Преступление и наказание – вечная тема»;

- «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня»;

- «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина».

Напомним, сочинение оценивается не по привычной пятибалльной шкале - выпускник получает «зачёт» или «незачёт». Критериев оценки итогового сочинения пять. Это соответствие теме, аргументация, привлечение литературного материала, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи и грамотность.

В дополнительные сроки, 2 февраля и 4 мая 2022 года, написать сочинение смогут участники, получившие «незачет» или пропустившие написание сочинения по уважительной причине.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]