Глава Рособрнадзора рассказал о переносе даты написания итогового сочинения

Итоговое сочинение в школах могут перенести, если эпидемиологическая ситуация не позволит провести его, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщают «Вести:Приморье».

"Я думаю, что в ближайшие дни будет принято решение по этому поводу. Но хочу сказать одно: не будет такого, что какие-то субъекты напишут сочинение, а другие в этот момент из-за карантина — нет. Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены", — сказал он в интервью "РГ".

По его словам, вариант проведения сочинения в дистанционном формате ведомство не рассматривает, поскольку есть риск, что в домашних условиях "это испытание вообще превратится в сочинение для родителей, а не для выпускников".

Музаев также отметил, что в будущем формат сочинения нужно будет пересмотреть — чтобы не объявлять тематические направления в начале года и не давать различным интернет-ресурсам возможность публиковать шаблоны работ, которые ученики затем пытаются подогнать под свою конкретную тему. Но в этом году таких изменений не будет, потому что из-за пандемии школьники и так оказались в сложных условиях.

Ранее сообщалось, что итоговое сочинение в этом году состоится 2 декабря, а дополнительные дни для тех, кто получит незачет, не явится на сочинение или не сможет написать его по уважительным причинам, — 3 февраля и 5 мая 2021 года.

Успешное написание итогового сочинения служит для выпускников допуском к государственной итоговой аттестации. Оценивается оно по системе "зачет/незачет". Школьники с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения вправе писать изложение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]