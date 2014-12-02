Рособрнадзор заявил об измене модели итогового сочинения

В этом году даты итогового сочинения в школах могут перенести. Напомним, "зачет" за сочинение - это допуск к ЕГЭ, сообщают «Вести:Приморье».

Как в будущем планируется изменить формат этого испытания? Об этом в интервью "Российской газете" рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Планируется ли как-то изменить формат итогового сочинения?

Анзор Музаев: Это решает не Рособрнадзор, а Совет по итоговому сочинению, созданный при министерстве просвещения, в который входят ведущие филологи, эксперты, ректоры вузов. Мы тоже входим, но не имеем решающего голоса. И да, еще в прошлом году мы заявляли, что нужно менять модель проведения итогового сочинения.

Когда в начале учебного года заранее озвучиваются пять открытых направлений тем, то сразу плодятся сайты, которые публикуют сотни и тысячи готовых шаблонов. И вместо собственного творчества ученики пытаются подогнать эти шаблоны под конкретную тему.

Но в этом году, на мой взгляд, было принято очень верное и взвешенное решение: кардинально подходы не менять. Сейчас не время. Просто потому, что не нужно еще больше усложнять и так непростую жизнь наших выпускников. В будущем, конечно, надо вернуться к этому вопросу. Действующая модель не плохая, но она действительно устарела.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]