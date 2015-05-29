Министерство просвещения ознакомило с новым расписанием ОГЭ

Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа с новым расписанием ОГЭ - экзамена для девятиклассников, сообщают «Вести:Приморье».

Согласно документу, экзамены по русскому языку и математике для большинства ребят пройдут с 1 июня (понедельник) по 31 июля (пятница).

Также в документе подчеркивается: Органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие госуправление в сфере образования, по согласованию с государственными экзаменационными комиссиями, и исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), определяют даты проведения ОГЭ ‎по русскому языку и математике в основной период, выбрав их из установленных.

- При определении дат проведения ОГЭ по русскому языку и математике необходимо, в том числе исходить из того, ‎что перерыв между проведением экзаменов по указанным учебным предметам должен составлять не менее двух дней, - говорится в документе.

Кроме того, для тех девятиклассников, кто пропустит экзамены летом или получит "двойки", есть дополнительный период в сентябре. 4 сентября - по русскому языку, 7 сентября - по математике. Резервные дни для проведения экзаменов в дополнительный период: 14 сентября - русский язык, 15 сентября - математика, 18 сентября - русский язык и математика, отмечает «РГ».

Что еще важно? ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. Продолжительность ОГЭ по русскому языку и математике составляет ‎3 часа 55 минут (235 минут).

Допускается использование участниками экзаменов:

- по русскому языку - орфографических словарей, позволяющих устанавливать нормативное написание слов;

- по математике - линейки, не содержащей справочной информации, ‎для построения чертежей и рисунков; справочных материалов, содержащих основные формулы курса математики образовательной программы основного общего образования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]