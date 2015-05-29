Министерство просвещения ознакомило с новым расписанием ОГЭ
Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа с новым расписанием ОГЭ - экзамена для девятиклассников, сообщают «Вести:Приморье».
Согласно документу, экзамены по русскому языку и математике для большинства ребят пройдут с 1 июня (понедельник) по 31 июля (пятница).
Также в документе подчеркивается: Органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие госуправление в сфере образования, по согласованию с государственными экзаменационными комиссиями, и исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), определяют даты проведения ОГЭ по русскому языку и математике в основной период, выбрав их из установленных.
- При определении дат проведения ОГЭ по русскому языку и математике необходимо, в том числе исходить из того, что перерыв между проведением экзаменов по указанным учебным предметам должен составлять не менее двух дней, - говорится в документе.
Кроме того, для тех девятиклассников, кто пропустит экзамены летом или получит "двойки", есть дополнительный период в сентябре. 4 сентября - по русскому языку, 7 сентября - по математике. Резервные дни для проведения экзаменов в дополнительный период: 14 сентября - русский язык, 15 сентября - математика, 18 сентября - русский язык и математика, отмечает «РГ».
Что еще важно? ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. Продолжительность ОГЭ по русскому языку и математике составляет 3 часа 55 минут (235 минут).
Допускается использование участниками экзаменов:
- по русскому языку - орфографических словарей, позволяющих устанавливать нормативное написание слов;
- по математике - линейки, не содержащей справочной информации, для построения чертежей и рисунков; справочных материалов, содержащих основные формулы курса математики образовательной программы основного общего образования.
Комментировать: