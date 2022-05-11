Экзамены все ближе: 4009 выпускников Владивостока готовятся к ЕГЭ
Все одиннадцатиклассники будут сдавать два обязательных экзамена – по русскому языку и математике. Еще девять предметов предлагаются ребятам на выбор. Самый большой интерес у выпускников уже несколько лет подряд вызывает обществознание, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владивостока.
Эту дисциплину в 2022 году выбрал 1741 выпускник. На втором месте – иностранные языки. Их выбрал 861 участник. На третьем месте - информатика, которую пожелали сдавать 757 учеников. На четвертом – физика. Ее выбрали 727 человек. Самой невостребованной стала география. Желающих сдавать ее на экзамене всего 157.
Период сдачи ЕГЭ продлится с 26 мая по 2 июля:
- 26 мая (четверг) – география, литература, химия;
- 30 и 31 мая (понедельник, вторник) – русский язык;
- 2 июня (четверг) – ЕГЭ по математике профильного уровня;
- 3 июня (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня;
- 6 июня (понедельник) – история, физика;
- 9 июня (четверг) – обществознание;
- 14 июня (вторник) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) за исключением раздела «Говорение» и биология;
- 16 и 17 июня (четверг, пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) раздел «Говорение»;
- 20 и 21 июня (понедельник, вторник) – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Кроме того, предусмотрены резервные даты экзаменов. Они нужны для того, чтобы у учеников не было совпадения экзаменов в один день.
- 23 июня (четверг) – русский язык;
- 24 июня (пятница) – география, литература, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) раздел «Говорение»;
- 27 июня (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
- 28 июня (вторник) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) за исключением раздела «Говорение», биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
- 29 июня (среда) – обществознание, химия;
- 30 июня (четверг) – история, физика;
- 2 июля (суббота) – по всем учебным предметам.
«Пока никаких изменений по отношению к предыдущим годам не будет, все должно пройти в стандартном режиме. Экзамены будут проходить в школах, в установленных пунктах проведения экзаменов. В список вошло 16 образовательных учреждений. Мы проводили много встреч со школьниками, большинство ребят сильно мотивированы, уже знают, куда хотят поступать», - отметил первый заместитель главы администрации Сергей Дмитриенко.
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