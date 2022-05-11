Экзамены все ближе: 4009 выпускников Владивостока готовятся к ЕГЭ

Все одиннадцатиклассники будут сдавать два обязательных экзамена – по русскому языку и математике. Еще девять предметов предлагаются ребятам на выбор. Самый большой интерес у выпускников уже несколько лет подряд вызывает обществознание, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владивостока.

Эту дисциплину в 2022 году выбрал 1741 выпускник. На втором месте – иностранные языки. Их выбрал 861 участник. На третьем месте - информатика, которую пожелали сдавать 757 учеников. На четвертом – физика. Ее выбрали 727 человек. Самой невостребованной стала география. Желающих сдавать ее на экзамене всего 157.

Период сдачи ЕГЭ продлится с 26 мая по 2 июля:

26 мая (четверг) – география, литература, химия;

30 и 31 мая (понедельник, вторник) – русский язык;

2 июня (четверг) – ЕГЭ по математике профильного уровня;

3 июня (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня;

6 июня (понедельник) – история, физика;

9 июня (четверг) – обществознание;

14 июня (вторник) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) за исключением раздела «Говорение» и биология;

16 и 17 июня (четверг, пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) раздел «Говорение»;

20 и 21 июня (понедельник, вторник) – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Кроме того, предусмотрены резервные даты экзаменов. Они нужны для того, чтобы у учеников не было совпадения экзаменов в один день.

23 июня (четверг) – русский язык;

24 июня (пятница) – география, литература, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) раздел «Говорение»;

27 июня (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;

28 июня (вторник) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) за исключением раздела «Говорение», биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

29 июня (среда) – обществознание, химия;

30 июня (четверг) – история, физика;

2 июля (суббота) – по всем учебным предметам.

«Пока никаких изменений по отношению к предыдущим годам не будет, все должно пройти в стандартном режиме. Экзамены будут проходить в школах, в установленных пунктах проведения экзаменов. В список вошло 16 образовательных учреждений. Мы проводили много встреч со школьниками, большинство ребят сильно мотивированы, уже знают, куда хотят поступать», - отметил первый заместитель главы администрации Сергей Дмитриенко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]