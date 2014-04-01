Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «РГ».

Утвержденное расписание экзаменов:

25 мая - география, литература, информатика; 28 мая - русский язык; 1 июня - ЕГЭ по базовой и профильной математике; 4 июня - история, физика; 8 июня - обществознание, химия; 11 июня - иностранные языки (кроме "говорения"), биология; 15, 16 июня - иностранные языки ("говорение").

В этом году на едином государственном экзамене по иностранным языкам будут английский, французский, немецкий, испанский и китайский языки.

Досрочная волна ЕГЭ в этом году начнется 20 марта. Кто может сдать ЕГЭ досрочно? Например, экстерны или выпускники колледжей, техникумов, выпускники иностранных школ. Обычно в досрочный период сдают ЕГЭ не так уж и много выпускников. В 2019 году таких было 27 тысяч, а в основной волне экзамен сдавали 750 тысяч. Первыми предметами в досрочную волну станут география и литература.

Расписание досрочного ЕГЭ:

20 марта - география и литература; 23 марта - русский язык; 27 марта - математика базовая и профильная; 30 марта - иностранные языки (кроме "говорения"), биология, физика; 1 апреля - иностранные языки ("говорение"); 3 апреля - обществознание, информатика; 6 апреля - история, химия.

В расписании ЕГЭ предусмотрены резервные сроки для тех, кто по уважительным причинам не смог прийти на экзамен, не смог закончить работу по уважительным причинам (например, человеку стало плохо во время экзамена), чью апелляцию удовлетворили, чья работа была аннулирована. В резервный день можно будет пересдать экзамен и тем, кто не набрал нужного минимума. Всего будет три волны для резервных дней - апрельская, июньская, сентябрьская (в сентябре "резерв" только один день).

Если выпускник по каким-то причинам не дошел до пункта сдачи ЕГЭ, на двух обязательных предметах не набрал нужных баллов или во второй раз получил на экзамене "неуд", то в расписании предусмотрены дни для сентябрьской пересдачи ЕГЭ. Но сдать можно будет только русский язык и базовую математику.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]