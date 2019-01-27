Роспотребнадзор назвал условия возобновления работы театров

Решение о возобновлении работы российских театров в условиях пандемии коронавируса будут принимать власти регионов. В случае принятия такого решения кинотеатры должны работать в соответствии с рекомендациями, разработанными Роспотребнадзором. Так, во время спектаклей и концертов организаторам разрешается продавать только воду и напитки в промышленной упаковке. Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы театров, сообщают «Вести:Приморье».

· Зрителей допустят на концерт или театральный спектакль только при наличии защитной маски. Площадкам рекомендуется обеспечить посетителей возможностью купить их на месте.

· Продажа продуктов питания будет запрещена во время спектаклей и концертов, но разрешена продажа воды и напитков в промышленной упаковке.

· Исключаются спектакли с хоровыми и массовыми сценами.

· Музыканты, играющие на духовых инструментах, должны на репетициях соблюдать дистанцию не менее двух метров. При этом расстояние между играющими на струнных, ударных или клавишных инструментах должно быть не менее 1,5 метра, между дирижером и оркестром - не менее двух метров на репетиции и не менее 1,5 метра на концерте.

· Расположение артистов во время выступления останется традиционным, но перед духовыми инструментами будут установлены защитные экраны.

· Исполнители на духовых инструментах также не смогут очищать их путем продувки. Протирать инструменты необходимо одноразовыми полотенцами, а стойки, пульты, защитные экраны и другие рабочие поверхности - дезинфицировать после репетиции или концерта.

· Приобретать билеты на спектакли и концерты рекомендуется в кассах бесконтактным способом оплаты, а также в автоматах по продаже и мобильных приложениях.

· Артисты, музыканты и другие сотрудники по возвращении из-за рубежа в течение трех дней должны будут сдать тест на коронавирус. А иностранцам, которых театры приглашают сотрудничать, необходимо будет предоставить медицинский документ, подтверждающий отрицательный тест на коронавирус.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]