Какова будет стоимость билета на самолет после рекомендаций Роспотребнадзора?

Роспотребнадзор рекомендовал заполнять только половину салона самолета, сообщают «Вести:Приморье».

Авиакомпании должны продавать билеты только на половину мест в салоне самолета, чтобы пассажиры соблюдали социальную дистанцию, считают в Роспотребнадзоре. Ведомство выпустило методические рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

"При продаже билетов следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета. Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, а также на этапе регистрации на рейс - исключение рассадки пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места", - говорится в рекомендациях.

Общими для различных видов транспорта являются требования обязательного контроля температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, дезинфекции оборудования и соблюдения социальной дистанции.

Представители транспортной отрасли считают, что выполнить рекомендации по соблюдению социальной дистанции в самолетах будет сложно.

Такие меры лишат авиакомпании даже тех очень скромных возможностей работать, которые у них есть, отметил в беседе с "РГ" главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. "Это приведет к кратной стоимости авиабилетов. При таких ценах останется очень маленьких деловой спрос причем со стороны только тех крупных компаний, которым все равно, сколько они платят за командировки своих сотрудников", - пояснил он. К тому же подобные меры никак не решают задачи по обеспечению безопасности, так как социальная дистанция в 2 метра все равно не будет обеспечена, добавил эксперт.

Представители нескольких авиакомпаний отказались комментировать рекомендации Роспотребнадзора и сослались на уже высказанное мнение министра транспорта Евгения Дитриха.

Ранее, 16 мая глава Минтранса заявил, что если в самолетах рассаживать пассажиров через одного, то авиабилеты будут от 70 тысяч рублей. Как пояснил Евгений Дитрих, чтобы обеспечить рентабельность, загрузка воздушного судна должна составлять 72-75%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]