Самолет отменил вылет из Владивостока в Москву из-за задымления в двигателе

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Москва – Владивосток, прервал вылет из Шереметьево. Причиной стало задымление в одном из двигателей, сообщает ТАСС.

"8 сентября примерно в 18.55 (01.55 по владивостокскому времени) в аэропорту Шереметьево при выполнении рейса Москва - Владивосток авиакомпании "Россия" при запуске двигателей произошло задымление одного из них. На борту находилось 369 пассажиров, пострадавших нет, воздушное судно отстранено от полетов", - сказала она.

Пассажиры самолета были эвакуированы в здании аэропорта. По информации авиакомпании, они будут доставлены во Владивосток резервным бортом.

По словам Коротковой, в связи с задымлением начата проверка. "Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, организацию предполетного технического обслуживания воздушного судна поручено проверить Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - добавила она.

Информация о происшествии также направлена Северо-Западному транспортному прокурору, надзирающему за деятельностью авиакомпании.

Обновление 10.00 пассажиры зщадержанного рейса на резервном борту вылетели в столицу Дальнего Востока в 21.40 по Москве. Ожидаемое время прилета во Владивосток в 13.30 местного времени.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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