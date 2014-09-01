Самолет отменил вылет из Владивостока в Москву из-за задымления в двигателе
Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Москва – Владивосток, прервал вылет из Шереметьево. Причиной стало задымление в одном из двигателей, сообщает ТАСС.
"8 сентября примерно в 18.55 (01.55 по владивостокскому времени) в аэропорту Шереметьево при выполнении рейса Москва - Владивосток авиакомпании "Россия" при запуске двигателей произошло задымление одного из них. На борту находилось 369 пассажиров, пострадавших нет, воздушное судно отстранено от полетов", - сказала она.
Пассажиры самолета были эвакуированы в здании аэропорта. По информации авиакомпании, они будут доставлены во Владивосток резервным бортом.
По словам Коротковой, в связи с задымлением начата проверка. "Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, организацию предполетного технического обслуживания воздушного судна поручено проверить Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - добавила она.
Информация о происшествии также направлена Северо-Западному транспортному прокурору, надзирающему за деятельностью авиакомпании.
Обновление 10.00 пассажиры зщадержанного рейса на резервном борту вылетели в столицу Дальнего Востока в 21.40 по Москве. Ожидаемое время прилета во Владивосток в 13.30 местного времени.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
26.06.2016 Вылет рейса из Москвы во Владивосток задержался на 9 часов из-за технических неполадок
-
17.04.2019 Boeing 777-300, выполнявший рейс Владивосток-Москва, экстренно сел в Хабаровске (фото)
-
17.04.2017 Самолет из Пхеньяна приземлился во Владивостоке с 8-часовой задержкой
-
01.09.2014 Самолет поврежден в аэропорту Магадана, отменен рейс Магадан-Хабаровск-Владивосток
-
21.10.2018 Пассажиры "Якутии" опять зависли во Владивостоке
-
22.02.2018 В авиакомпании "Аврора" прокомментировали инцидент с рейсом Владивосток- Инчхон (Сеул)
Добавить комментарий