На борту задымившегося Боинга находились футболисты владивостокского «Луча»
Футболисты команды «Луч» возвращались домой после удачно сыгранного матча с «Мордовией» на борту, который прервал полет, не успев взлеть, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ФК.
Самолет Boeing-777 авиакомпании "Россия", выполнявший рейс Москва — Владивосток, прервал вылет из Шереметьево в Москве. Как сообщает московская транспортная прокуратура, воздушное судно прекратило взлет из-за задымления одного из двигателей после срабатывания датчика неисправности.
На борту находилось 369 пассажиров. В их числе них футболисты нашей команды, возвращавшиеся в столицу Приморья после календарного матча Олимп-ФНЛ против «Мордовии». К счастью, инцидент произошел еще до взлета и пострадавших нет, воздушное судно отстранено от полетов.
По информации авиакомпании, пассажиры будут доставлены во Владивосток резервным бортом. В связи с инцидентом ведомство начало проверку.
Напомним, что буквально 2 дня назад, 7 сентября прошло 8 лет со дня катастрофы хоккейной команды "Локомотив".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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