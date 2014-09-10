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Роспотребнадзор ввел особые условия. Жить по-новому придется до конца года

Роспотребнадзор ввел особые условия. Жить по-новому придется до конца года

Источник фото: pixabay.com

Роспотребнадзор до конца 2020 года установил для школ, детских садов и лагерей особые санитарные правила. Детям в обязательном порядке рекомендовано измерять температуру, в школах и детских садах запрещены массовые мероприятия, сообщают «Вести:Приморье».

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписала глава ведомства и главный государственный санитарный врач России Анна Попова, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые требования будут действовать до 1 января 2021 года. Они коснутся всех организаций, работающих с детьми, в том числе оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах и аэропортах и спортивных детских организаций, отмечает РБК.

Согласно санитарные правилам, которые ввел Роспотребнадзор:

в детских организациях запрещается проведение массовых мероприятий «с участием различных групп лиц». В лагерях массовые мероприятия разрешены только на открытом воздухе и без непосредственного контакта между детьми из разных отрядов;

вводится обязательная проверка температуры у детей и взрослых с ведением специального журнала;

в школах за каждым классом предложено закрепить отдельный кабинет. В нем будут проходить занятия по всем предметам, кроме тех, для которых нужно специальное оборудование, например уроков физкультуры, рисования, труда, физики и химии;

при проведении аттестации в школах закрепляется социальная дистанция 1,5 м. Для этого учеников предлагается рассаживать зигзагообразно, по одному человеку за партой;

дошкольники также должны заниматься отдельными группами;

игрушки в детских садах будут дезинфицировать каждый день;

при входе в здание, столовые и уборные должны быть установлены антисептики.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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