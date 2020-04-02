С какими мерами столкнутся школьники и преподаватели при сдаче ЕГЭ-2020
Роспотребнадзор вместе с Минпросвещения подготовили рекомендации о том, как следует проводить экзамены для выпускников школ в этом году, сообщают «Вести:Приморье».
- Уже подготовлены методические рекомендации по проведению экзаменов - самый актуальный вопрос, - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24". - И Единого государственного, и других экзаменов, от которых сегодня невозможно отказаться. Это есть у нас на сайте. Мы делали это совместно с министерством просвещения.
По словам Анны Поповой, рекомендации позволят обеспечить безопасность детей и преподавателей по время экзаменов.
Что конкретно в них написано? Согласно документу, опубликованному на сайте Роспотребнадзора, предлагаются следующие меры:
- Генеральная уборка помещений перед экзаменом и после него.
- Бесконтактная термометрия при входе в учебное заведение.
- При входе установить дозаторы с антисептиками.
- Установить график прихода учеников для недопущения скопления детей.
- Исключить скопление детей в рекреационных зонах.
- Социальная дистанция в классах 1.5 м.
- Зигзагообразная рассадка за партами по 1 человеку.
- Обеззараживание воздуха.
- Обязательное использование масок и перчаток экзаменаторами.
- Организация питьевого режима (одноразовая посуда, дезинфекция дозаторов).
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