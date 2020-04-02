Новости Общество
Сегодня, 17:00

Глава Роспотребнадзора рассказала, почему нельзя полностью прекратить распространение COVID-19

Глава Роспотребнадзора рассказала, почему нельзя полностью прекратить распространение COVID-19

Говорить о полном прекращении распространения коронавируса невозможно несмотря на все принятые меры. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщают «Вести:Приморье».

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна», — заявила Попова журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24». Даже если бы вируса в стране не осталось, то риск возобновления его распространения все равно бы существовал, отметила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова комментировала возможность отмены или ослабления ограничительных мер после 12 мая. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме