Глава Роспотребнадзора рассказала, почему нельзя полностью прекратить распространение COVID-19

Говорить о полном прекращении распространения коронавируса невозможно несмотря на все принятые меры. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщают «Вести:Приморье».

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна», — заявила Попова журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24». Даже если бы вируса в стране не осталось, то риск возобновления его распространения все равно бы существовал, отметила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова комментировала возможность отмены или ослабления ограничительных мер после 12 мая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]