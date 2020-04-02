Глава Роспотребнадзора  рассказала, сколько дней заразен переболевший COVID-19

Переболевший человек выделяет вирус до 90 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщают «Вести:Приморье».

"Наши наблюдения сегодня — до 48 дней <...>, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет", — рассказала она на заседании президиума РАН, отмечает РИА Новости.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru