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Вчера, 18:41

Глава Роспотребнадзора  рассказала, сколько дней заразен переболевший COVID-19

Глава Роспотребнадзора  рассказала, сколько дней заразен переболевший COVID-19

Переболевший человек выделяет вирус до 90 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщают «Вести:Приморье».

"Наши наблюдения сегодня — до 48 дней <...>, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет", — рассказала она на заседании президиума РАН, отмечает РИА Новости.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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