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Минздрав назвал срок, когда больной COVID может быть заразен

Минздрав назвал срок, когда больной COVID может быть заразен

Источник фото: pixabay.com

В Минздраве заявили, что больной COVID-19 выделяет вирус до 20 дней, сообщают «Вести:Приморье».

Больной коронавирусной инфекцией COVID-19 остаётся заразен в течение 10—20 дней после выявления симптомов в зависимости от течения болезни. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Тяжесть течения заболевания покажет, сколько будет длиться «выделения вируса».

«В ряде исследований было показано, что при лёгком и среднетяжёлом течении обычно вирус выделяется где-то около десяти дней после появления симптомов. При тяжёлом течении заболевания длительность выделения вируса может быть до 20 дней», — цитирует ТАСС Чуланова.

Специалист отметил, в редких случаях тест на COVID-19, который показал положительный результат, может выявляться до двух месяцев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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