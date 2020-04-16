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«Это коварное явление»:  самых опасных распространителей COVID назвал врач

«Это коварное явление»:  самых опасных распространителей COVID назвал врач

Главный распространитель коронавируса не тот, у кого проявляются первые симптомы заболевания, а тот, у кого выделяется большое количество вируса в окружающую среду. Об этом рассказал эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук  Николай Дурманов, сообщают «Вести:Приморье».

«Иногда люди полностью без симптомов или с очень слабыми симптомами являются super-spreader, или сверхраспространителями вируса. Это коварное явление. Человек может быть сам вроде бы здоровым, но может в этот самый момент производить в окружающую среду большое количество вируса», — рассказал радио Sputnik Николай Дурманов.

Эксперт по биобезопасности отмечает, что «сверхраспространителей» коронавируса невозможно выявить только по внешнему виду. Необходимо проводить ПЦР-тест. «У бессимптомного носителя можно выявить вирус только с помощью теста ПЦР, но каковы основания проверять его? Так мы начнем любого здорового человека подозревать в том, что он бессимптомный носитель», — подчеркнул Дурманов, пишет ura.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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