COVID-19 стал реже протекать бессимптомно

В Приморье растет количество случаев коронавируса, которые проявляются с типичной для заболевания симптоматикой и тяжелым протеканием инфекции. Все меньше приморцев сталкиваются с бессимптомной формой COVID-19, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба под руководством губернатора края.

Как отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, за последние 14 дней в регионе отмечается рост заболеваемости COVID-19: на прошлой неделе динамика составила 4%, на текущей – 5%.

«В структуре заболеваемости коронавирусом увеличивается количество больных с клиническими проявлениями, снижается – с бессимптомным течением. Количество последних уменьшилось в два раза», – отметила главный санитарный врач Приморья.

Так, клинические формы проявляются в виде ОРВИ и пневмонии. На них приходится 93,5%. На предыдущей неделе эти показатели составляли 86,2%.

Чтобы избежать тяжелого течения заболевания, специалисты рекомендуют пройти вакцинацию от COVID-19. Для этого на территории Приморья функционируют больше 200 стационарных и мобильных пунктов, где можно привиться бесплатно при наличии паспорта, полиса и СНИЛС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]