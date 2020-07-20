Более половины инфицированных приморцев переносят COVID-19 как ОРВИ

Заболеваемость коронавирусом в Приморье держится на высоком уровне. Общее число пострадавших от COVID-19 в регионе приближается к 22 тысячам человек. Об этом сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская на заседании регионального оперативного штаба.

Главный санитарный врач Приморья отметила, что за сутки в Приморье выявлен еще 231 заболевший коронавирусом, нарастающим итогом – 21 916 случаев. Победили болезнь 15 508 пациентов, из них 49 – за минувшие сутки, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на правительство края.

«Структура заболеваемости по проявлениям сегодня выглядит так: 23,4% пациентов переносят болезнь без клинических проявлений, у 59 % – признаки острых респираторных инфекций, а у 17,5% – пневмонии», – обозначила Татьяна Детковская.

По возрастным критериям в структуре заболевания преобладает трудоспособное население – это категория 30-49 лет, таких 33,5%. На возрастную группу 50-64 года приходится 23,9%, доля молодых людей в возрасте 18-29 лет – 13,8% от числа всех заболевших. Старше 65 лет – 17% пациентов.

Руководитель краевого управления Роспотребнадзора подчеркнула необходимость продолжать проведение всех мероприятий, направленных на профилактику и недопущение распространения коронавирусной инфекции, – соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, личную гигиену и дезинфекционные мероприятия как в быту, так и на работе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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