Оперштаб: COVID со средней степенью тяжести «одолевает» приморцев

В Приморском крае коронавирус стал реже приводить к пневмонии, однако снизилось также и число людей, переносящих инфекцию без клинических проявлений. Эпидемиологическую обстановку в регионе обсудили на заседании оперативного штаба в четверг, 5 ноября, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, более половины пострадавших от коронавируса переносят болезнь со средней степенью тяжести.

«В целом, отмечается снижение числа болеющих без клинических проявлений и с признаками пневмонии – по 26,3% и 18,1% от общего числа соответственно. С признаками ОРВИ коронавирус переносят 55,6% пациентов. По возрастам большее число случаев регистрируют в возрастной категории 30-49 лет, однако в последнее время заболеваемость растет среди людей пенсионного возраста.

В связи с этим обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения постановления главного санитарного врача РФ о соблюдении масочного режима и ограничении пребывания людей пожилого возраста в общественных местах», – обратила внимания и.о. руководителя ведомства Марина Полякова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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