Приморцы тяжело переносят коронавирус: выявлено 96 новых случаев

Число жителей Приморского края, пострадавших от коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки выросло до 7703 человек. Врачи обращают внимание на то, что существенная часть заболевших переносят коронавирус тяжело. Специалисты настоятельно рекомендуют строго соблюдать санитарные правила, в том числе масочный режим и «социальную дистанцию».

По данным регионального оперативного штаба, за сутки обследовано 2714 человек.

«Число заболевших коронавирусом на утро 9 августа составило 7703. За последние сутки выявлено 96 новых случаев. Смертей не зафиксировано, выздоровели 70 человек. Всего с начала эпидемии болезнь победили 6008 пациентов», – уточнили в оперштабе.

Ранее губернатор Приморского края заявил, что главное условие «перелома» ситуации с распространением коронавируса – соблюдение всеми предприятиями края и каждым человеком в отдельности санитарных мер, таких как масочный режим и «социальная дистанция. При этом огромная роль за контролем эпидситуации лежит на административных комиссиях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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