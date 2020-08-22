Еще 114 летальных случаев: суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил 0,5%

За последние сутки в России выявлено 4 995 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1 200 (24,0%), - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Стопкоронавирус.рф".

Нарастающим итогом выявлено 1 009 995 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 766 человек. За весь период выписано по выздоровлению 826 935 человек.

За сутки подтверждено 114 летальных случаев с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 17 528 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 37,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 307 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 210 тыс. человек.

В Приморском крае уже 9836 заболели новой коронавирусной инфекцией. 77 новых случая зафиксировано за минувшие сутки.

Летальных случаев за прошедшие сутки не было. По данным на 3 сентябоя, уже выздоровели 8137 приморцев.

Всего с начала эпидемии в Приморье проведено 302711 тестов на COVID-19.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]