За сутки в России подтверждено 120 летальных случаев с коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 4 696 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1253 (26,7%).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Стопкоронавирус.рф", нарастающим итогом выявлено 966 189 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 652 человек. За весь период выписано по выздоровлению 779 747 человека.

За сутки подтверждено 120 летальных случаев с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 16 568 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 34,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 187 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 214 тыс. 519 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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