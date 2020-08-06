115 смертей от COVID-19 зарегистрировано за сутки: данные на 26 августа

За последние сутки в России выявлено 4 676 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1252 (26,8%).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Стопкоронавирус.рф", нарастающим итогом выявлено 970 865 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 403 человек. За весь период выписано 786 150 человек.

За сутки подтверждено 115 летальных случаев с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 16 683 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 35,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 245 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 211 тыс. 224 человек.

В Приморском крае за минувшие сутки подтверждено 79 новых случаев COVID-19. Нарастающим итогом в Приморье уже 9202 заболевших. С начала эпидемии выздоровели 7413 человек. С заболеванием не справился 101 приморец. За весь период протестировано на наличие коронавирусной инфекции 287730 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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