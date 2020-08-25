Почти 300 летальных случаев за сутки: новые данные по COVID-19 в России

За последние сутки в России выявлено 16 521 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 255 (25,8%), - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Стопкоронавирус.рф".

Нарастающим итогом выявлено 1 497 167 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 11 567 человек. За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 130 818 человек.

За сутки подтверждено 296 летальных случаев с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 25 821 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 56,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 564 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 344 тыс. 498 человек.

За минувшие сутки в Приморском крае снова установлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Выявлено 145 новых случаев COVID-19. С начала эпидемии в крае зафиксировано уже 14 086 случаев коронавируса. За сутки выздоровели 64 человека, общее число справившихся с болезнью в Приморье составляет 11 684 человек. Кроме того, стало известно еще об одном летальном случае. С начала эпидемии в крае уже от COVID-19 погибло 142 пациента.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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