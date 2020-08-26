Скончались еще 238 человек: озвучены новые данные по COVID-19

За последние сутки в России выявлено 18 257 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 585 (25,1%), - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Стопкоронавирус.рф".

Нарастающим итогом выявлено 1 655 038 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 10 360 человек. За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 236 033 человека.

За сутки подтверждено 238 летальных случаев с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 28 473 человека.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 61,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 512 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 393,6 тыс. человек.

В Приморском крае за минувшие сутки в крае подтверждено 202 новых случая COVID-19. По данным на 2 ноября, в Приморье коронавирус выявлен уже у 15769 человек. 159 человек не справились с инфекцией с начала пандемии. Выздоровели уже 12436 приморцев. Всего в крае проведено 468124 тестов на COVID-19.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru