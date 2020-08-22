Суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил 0,5%

За последние сутки в России выявлено 4 829 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1 103 (22,8%).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Стопкоронавирус.рф", нарастающим итогом выявлено 980 405 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 905 человек. За весь период выписано по выздоровлению 798 466 человека.

За сутки подтверждено 110 летальных случаев с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 16 914 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 35,7 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 327 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 209 тыс. 437 человек.

По данным на 28 августа, в Приморском крае подтверждено 9364 заболевших коронавирусом, 103 человека погибли от данного заболевания. Выздоровели - 7564 человек. С начала эпидемии на наличие COVID-19 в Приморье протестировано 292668 человек.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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