Еще около 5 тысяч заболевших и 115 летальных случаев: новые данные по COVID-19

За последние сутки в России выявлено 4 952 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1 196 (24,2%), - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Стопкоронавирус.рф".

Нарастающим итогом выявлено 1 005 000 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 464 человека. За весь период выписано по выздоровлению 821 169 человек.

За сутки подтверждено 115 летальных случаев с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 17 414 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 37 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 275 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 210,7 тыс. человек.

В Приморском крае за минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 78 человек. Общее число заболевших приближается к 10 тысячам. С начала эпидемии в крае уже зарегистрировано 9759 случаев коронавируса. Жертвой COVID стал еще один житель Приморья. Не справились с болезнью 105 человек. Число выздоровевших за последние сутки увеличилось на 86 человек – до 8046.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru