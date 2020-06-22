Статистика по COVID-19 улучшается: данные на 24 августа

За последние сутки в России выявлено 4 744 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1100 (23,2%).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Стопкоронавирус.рф", нарастающим итогом выявлено зарегистрировано 961 493 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2 456 человек. За весь период выписано по выздоровлению 773 095 человек.

За сутки подтверждено 65 летальных случаев с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 16 448 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 34,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 247 тыс.- за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 217 тыс. 739 человек.

В Приморском крае ежедневно продолжают регистрировать более 80 новых случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в Приморье уже подтверждено 9042 случаев коронавируса. С болезнью в Приморском крае не справились 100 человек. Число выздоровевших за последние сутки увеличилось на 54 человека – до 7222.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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