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Почти 9 тысяч заболевших COVID-19 выявили в России за сутки

Почти 9 тысяч заболевших COVID-19 выявили в России за сутки

За последние сутки в России выявлено  8 945  заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2426 (27,1%), - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Стопкоронавирус.рф".

Нарастающим итогом выявлено 1 185 231 случай (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению  5 985  человек. За весь период выписано по выздоровлению  964 242  человек.

За сутки подтверждено 169 летальных случаев с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 20 891 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 46,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 384 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 221 тыс. 599 человек.

Еще 71 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Приморье за минувшие сутки. С начала эпидемии в Приморье уже выявлено 11 823 заболевших COVID-19. За сутки из ковид-госпиталей выписано ещё 29 человек – за весь период выздоровели 10 239 человек. Зафиксирован один новый летальный случай – с начала эпидемии скончались уже 119 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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