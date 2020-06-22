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Вчера, 17:28

Еще почти 5 тысяч заболевших коронавирусом выявлено в России

Еще почти 5 тысяч заболевших коронавирусом выявлено в России

За последние сутки в России выявлено 4 921 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1 238 (25,2%).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Стопкоронавирус.рф", нарастающим итогом выявлено 951 897 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 147 человек. За весь период выписано по выздоровлению 767 477 человек.

За сутки подтвержден 121 летальный случай с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 16 310 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 34,1 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 316 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 220 тыс. 288 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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