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97 новых случаев коронавируса: в Приморье остается высокий уровень заболеваемости

97 новых случаев коронавируса: в Приморье остается высокий уровень заболеваемости

Число заболевших коронавирусом на утро 8 августа составило 7607. За последние сутки – 97 новых случаев. Врачи предупреждают, что уровень заболеваемости по-прежнему высокий.

Как сообщили в региональном оперштабе, за сутки обследовано 2835 человек, в 97 случаях выявлен коронавирус.

«За вчерашний день выписаны 50 человек, всего с начала эпидемии победили болезнь 5938 пациентов», – уточнили в ведомстве.

Специалисты еще раз обращают внимание на необходимость соблюдения масочного режима, «социальной дистанции», частого мытья рук.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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