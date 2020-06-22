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Оперативный штаб озвучил статистику заболеваемости по COVID-19 на 21 августа

Оперативный штаб озвучил статистику заболеваемости по COVID-19 на 21 августа

4 870 новых случаев COVID-19 подтверждено в России за минувшие сутки, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Стопокоронавирус.рф". За все время эпидеми в стране коронавирус выявлен у 946 976 человек. 

За сутки от данного заболевания в России умерло 90 человек, за весь период эпидемии - 16 189. Выздоровели уже 761 330 человек, из них 5 817 за минувшие сутки.

За истекшие сутки в Приморском крае зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее количество заболевших с начала эпидемии – 8789 человек.

При этом среднесуточное число новых заболевших выросло сразу в семи муниципалитетах Приморья: в Пожарском и Кировском районах, в Дальнегорске, Находке, Лесозаводске, Арсеньеве, а также в столице региона – Владивостоке, на который приходится 65% новых случаев.

Новых жертв нет, всего с начала эпидемии с болезнью в Приморском крае не справились 99 человек. Что касается выздоровевших, за последние сутки их число увеличилось на 75 человек – до 7055.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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