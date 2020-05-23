Сразу в семи муниципалитетах Приморья выявлены новые случаи COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса в Приморье остается напряженной, но контролируемой – общее число новых зараженных снижается на протяжении нескольких дней. За истекшие сутки в Приморском крае зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее количество заболевших с начала эпидемии – 8789 человек, – сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

При этом среднесуточное число новых заболевших выросло сразу в семи муниципалитетах Приморья: в Пожарском и Кировском районах, в Дальнегорске, Находке, Лесозаводске, Арсеньеве, а также в столице региона – Владивостоке, на который приходится 65% новых случаев.

Новых жертв нет, всего с начала эпидемии с болезнью в Приморском крае не справились 99 человек. Что касается выздоровевших, за последние сутки их число увеличилось на 75 человек – до 7055.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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