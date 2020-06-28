Данные по COVID-19 в России на 20 августа

4 785 новых случевя COVID-19 выявлено в России за минувшие сутки, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Стопокоронавирус.рф. Нарастающим итогом в стране уже подтверждено 942 106 случаев коронавируса. За минувшие сутки от болезни скончались 110 человек, за весь период эпидемии - 16 099.

Количество выздоровевших за сутки составило 6 090 человек, за весь период - 755 513.

В Приморье новые вспышки зафиксированы в шести муниципалитетах Приморья. И, если во Владивостоке динамика новых случаев коронавируса снижается (49 против 57, в среднем, за три последних дня), то в Находке, Артеме, Спасске-Дальнем, Партизанском районе и Хорольском округе наблюдается заметный рост заболеваемости. Особенно это касается Находки и Партизанского района, где с 16 августа новые случаи не регистрировались, а сегодня – 9 и 8 соответственно.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, за истекшие сутки в Приморье зарегистрировано 87 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а всего с начала эпидемии – 8703.

Новых жертв нет, всего с начала пандемии с болезнью в Приморском крае не справились 99 человек. Что касается выздоровевших, за последние сутки их число увеличилось на 59 человек – до 6980.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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