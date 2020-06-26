Более 5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России

5057 новых случаев COVID-19 подтверждено в России за минувшие сутки. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Стопоронавирус.рф, на 13 августа в России заболели 907758 человек. За сутки от коронавируса скончались еще 124 человека, за весь период эпидемии - 15384. Выздоровели - 6098, за весь период - 716396 человек.

В Приморье за сутки выявлено 92 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на правительство края, с начала эпидемии в крае COVID-19 подтвержден уже у 8073 человека.

За минувшие сутки от коронавируса скончался еще один пациент, за весь период в Приморье COVID-19 унес 96 жизней.

6414 человек перенесли заболевание с благополучным исходом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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