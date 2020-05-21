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Кривая заболеваемости COVID-19 в России упорно идет вниз: данные на 28 июня

Кривая заболеваемости COVID-19 в России упорно идет вниз: данные на 28 июня

В России за минувшие сутки выявлено 6791 новых случаев коронавируса, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Стопкоронавирус.рф. Нарастающим итогом в стране подтверждено 634437 случаев COVID-19.

За сутки 104 человека умерли, за весь период эпидемии - 9073.

Выздоровели за сутки 5735 человек, за весь период - 399087 человек.

Напомним, в Приморье всего подтверждено 4 144 диагноза COVID-19. За минувшие сутки заболел 81 человек, выздоровели 19. Справились с болезнью с начала эпидемии 2 655 человек. В последние два дня не поступает сообщений о летальных исходах в крае. За время пандемии от коронавируса скончался 41 приморец.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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