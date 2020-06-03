Летальность от COVID-19 в России остается высокой: данные на 19 августа

В Российской Федерации продолжает снижаться ежесуточный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией , за минувшие сутки зареистрировано 4 828 заболевших. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Стопкоронавирус.рф, нарастающим итогом в стране подтверждено 937 321 случаев COVID-19.

Вместе с тем количество летальных случаев приближается к 16 тысячам. За минувшие сутки в России скончались 117 человек. За весь период эпидемии - 15 989.

За сутки в стране выздоровели 6 795 человек, за весь период - 749 423.

В Приморском крае за сутки выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала эпидемии – 8616 человек, темп прироста составил 1,04%. За прошедший день выздоровели 79 пациентов, нарастающим итогом – 6921 человек. С начала эпидемии 99 приморцев скончались от коронавируса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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