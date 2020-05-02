Новые вспышки COVID-19 зафиксированы в шести муниципалитетах Приморья

Еще 87 человек в Приморском крае заразились коронавирусной инфекцией. Новые вспышки зафиксированы в шести муниципалитетах Приморья, десятки больных продолжают регистрировать во Владивостоке. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба под руководством Губернатора Олега Кожемяко в четверг, 20 августа.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, за истекшие сутки в Приморье зарегистрировано 87 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а всего с начала эпидемии – 8703.

Заболевшие выявлены в шести муниципалитетах Приморья. И, если во Владивостоке динамика новых случаев коронавируса снижается (49 против 57, в среднем, за три последних дня), то в Находке, Артеме, Спасске-Дальнем, Партизанском районе и Хорольском округе наблюдается заметный рост заболеваемости. Особенно это касается Находки и Партизанского района, где с 16 августа новые случаи не регистрировались, а сегодня – 9 и 8 соответственно.

Новых жертв нет, всего с начала пандемии с болезнью в Приморском крае не справились 99 человек. Что касается выздоровевших, за последние сутки их число увеличилось на 59 человек – до 6980.

В регионе продолжается активная административная работа, призванная пресечь нарушения санитарно-эпидемиологического режима.

«На территории 19 муниципальных образований проводятся 53 проверки в отношении предприятий торговли, общественного питания, баз отдыха. Всего с нарастающим итогом составлен 231 протокол, на рассмотрении в судах находятся 34 дела. По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях наложены штрафы на общую сумму свыше 200 тысяч рублей», – отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]