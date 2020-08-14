Еще 78 жителей Приморья заразились коронавирусом

За минувшие сутки 78 человек в Приморском крае заразились коронавирусной инфекцией, еще 121 житель региона победил болезнь, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, за истекшие сутки в крае зарегистрировано 78 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала эпидемии заразились 9442 жителя Приморья.

Новых жертв коронавируса нет, всего с начала эпидемии с болезнью не справились 103 человека.

Количество выздоровевших за последние сутки увеличилось на 121 человека – до 7685.

За последние сутки административные комиссии проверили почти 2300 торговых точек, объектов общественного питания, единиц общественного транспорта, такси, баз отдыха и пляжей. Составлено 88 протоколов об административных правонарушениях, в судебные органы направлено 45 протоколов.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]