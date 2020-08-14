За его жизнь боролись медики. Озвучены новые данные по COVID-19 в Приморье

За минувшие сутки 78 человек в Приморском крае заразились коронавирусной инфекцией, еще 149 жителей региона победили болезнь, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, за истекшие сутки в крае зарегистрировано 78 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала эпидемии заразился 9681 житель Приморья.

Еще один человек не справился с болезнью, всего жертвами коронавируса в Приморском крае стали 104 человека.

Количество выздоровевших за последние сутки увеличилось на 149 человек – до 7960.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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