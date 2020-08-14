Около 70 новых случаев коронавируса ежедневно выявляется в Приморье
В минувшие сутки в крае коронавирус лабораторно подтвердили у 68 пациентов. 104 человека победили COVID-19, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.
По данным Роспотребнадзора, на протяжении последних двух недель заболеваемость коронавирусом в Приморском крае стабильно держится в районе 70 новых случаев ежедневно. Так, за прошедшие сутки COVID-19 выявили еще у 68 жителей и гостей края. Общее количество заразившихся инфекцией с начала эпидемии в Приморье составляет 11194 человека.
Новых жертв болезни нет, всего с коронавирусом в Приморье не справились 115 человек.
Что касается выздоровевших, за последние сутки инфекцию победили 104 человека. В общей сложности в крае выздоровели 9663 пациента.
За соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в минувшие сутки следили более 1100 сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и участников муниципальных административных комиссий. Проведены проверки на 1717 торговых точках, объектах общественного питания, в общественном транспорте и такси, на базах отдыха и пляжах. Разъяснительная работа проведена среди 1435 жителей региона.
По итогам проведения проверок составлено 60 протоколов об административных правонарушениях, 41 протокол направлен в суд.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».
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