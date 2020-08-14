Новости Общество Происшествия
Сегодня, 13:04

Около 70 новых случаев коронавируса ежедневно выявляется в Приморье

Около 70 новых случаев коронавируса ежедневно выявляется в Приморье

В минувшие сутки в крае коронавирус лабораторно подтвердили у 68 пациентов. 104 человека победили COVID-19, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По данным Роспотребнадзора, на протяжении последних двух недель заболеваемость коронавирусом в Приморском крае стабильно держится в районе 70 новых случаев ежедневно. Так, за прошедшие сутки COVID-19 выявили еще у 68 жителей и гостей края. Общее количество заразившихся инфекцией с начала эпидемии в Приморье составляет 11194 человека.

Новых жертв болезни нет, всего с коронавирусом в Приморье не справились 115 человек.

Что касается выздоровевших, за последние сутки инфекцию победили 104 человека. В общей сложности в крае выздоровели 9663 пациента.

За соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в минувшие сутки следили более 1100 сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и участников муниципальных административных комиссий. Проведены проверки на 1717 торговых точках, объектах общественного питания, в общественном транспорте и такси, на базах отдыха и пляжах. Разъяснительная работа проведена среди 1435 жителей региона.

По итогам проведения проверок составлено 60 протоколов об административных правонарушениях, 41 протокол направлен в суд.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме