Около 70 новых случаев коронавируса ежедневно выявляется в Приморье

В минувшие сутки в крае коронавирус лабораторно подтвердили у 68 пациентов. 104 человека победили COVID-19, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По данным Роспотребнадзора, на протяжении последних двух недель заболеваемость коронавирусом в Приморском крае стабильно держится в районе 70 новых случаев ежедневно. Так, за прошедшие сутки COVID-19 выявили еще у 68 жителей и гостей края. Общее количество заразившихся инфекцией с начала эпидемии в Приморье составляет 11194 человека.

Новых жертв болезни нет, всего с коронавирусом в Приморье не справились 115 человек.

Что касается выздоровевших, за последние сутки инфекцию победили 104 человека. В общей сложности в крае выздоровели 9663 пациента.

За соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в минувшие сутки следили более 1100 сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и участников муниципальных административных комиссий. Проведены проверки на 1717 торговых точках, объектах общественного питания, в общественном транспорте и такси, на базах отдыха и пляжах. Разъяснительная работа проведена среди 1435 жителей региона.

По итогам проведения проверок составлено 60 протоколов об административных правонарушениях, 41 протокол направлен в суд.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru