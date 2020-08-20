Новые жертвы COVID-19 фиксируются в Приморье третий день подряд

В Приморье за сутки выявлено 68 новых случаев заболевания COVID-19. Ещё один человек не справился с болезнью. Выздоровели 66 пациентов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на региональный оперативный штаб по коронавирусу.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, за истекшие сутки в крае провели 1836 лабораторных исследований. Удалось выявить 68 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, всего с начала эпидемии от инфекции в крае пострадали 10 839 человек.

Ещё один пациент стал жертвой болезни. В общей сложности с COVID-19 в Приморье не справились 112 человек. При этом новые жертвы коронавируса в регионе регистрируются уже третий день подряд, - отметили в правительстве края.

Количество выздоровевших за последние сутки увеличилось на 66 человек – до 9267.

За соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в минувшие сутки следили более 1100 сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и участников муниципальных административных комиссий. Проведены проверки на 2037 торговых точках, объектах общественного питания, в общественном транспорте и такси, на базах отдыха и пляжах. Разъяснительная работа проведена среди 1384 граждан.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям края предписано соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться социальной дистанции.





Статья полностью: https://www.newsvl.ru/covid19/2020/09/17/193139/#ixzz6YG4kufii

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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