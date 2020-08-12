Количество летальных исходов от COVID-19 в Приморье превысило сотню человек

По данным на 25 августа, в Приморье 101 человек скончался от коронавируса. Последний случай произошел в минувшие сутки, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на региональный оперативный штаб по коронавирусу.

За прошедшие сутки в крае выявлен 81 новый случай COVID-19. Нарастающий истогов в крае уже 9123 заболевших.

Число выздоровевших за сутки увеличилось на 128 человек – до 7350.

Всего в Приморском крае сдали тест на коронавирус нового типа уже 284550 человек.

В регионе продолжается активная административная работа, призванная пресечь нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Как сообщили в пресс-службе правительства края, в рейдовых мероприятиях в Приморье в минувшие сутки участвовали более 680 сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, а в муниципалитетах в работе административных комиссий – более 470 человек. Специалисты проверили более 2100 торговых точек, объектов общественного питания, единиц общественного транспорта, такси, баз отдыха и пляжей. Разъяснительная работа проведена среди 1600 жителей края.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители региона должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru