Новости Общество Происшествия
Сегодня, 11:14

Количество летальных исходов от COVID-19 в Приморье превысило сотню человек

Количество летальных исходов от COVID-19 в Приморье превысило сотню человек

По данным на 25 августа, в Приморье 101 человек скончался от коронавируса. Последний случай произошел в минувшие сутки, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на региональный оперативный штаб по коронавирусу. 

За прошедшие сутки в крае выявлен 81 новый случай COVID-19. Нарастающий истогов в крае уже 9123 заболевших.

Число выздоровевших за сутки увеличилось на 128 человек – до 7350.

Всего в Приморском крае сдали тест на коронавирус нового типа уже 284550 человек.

В регионе продолжается активная административная работа, призванная пресечь нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Как сообщили в пресс-службе правительства края, в рейдовых мероприятиях в Приморье в минувшие сутки участвовали более 680 сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, а в муниципалитетах в работе административных комиссий – более 470 человек. Специалисты проверили более 2100 торговых точек, объектов общественного питания, единиц общественного транспорта, такси, баз отдыха и пляжей. Разъяснительная работа проведена среди 1600 жителей края.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители региона должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме