130 новых случаев: общее число заболевших COVID-19  в крае приближается к 14 тысячам

130 новых случаев коронавируса выявлено в Приморского крае за минувшие сутки, - сообщает "Вести: Приморье", - со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших COVID-19 в крае приближается к 14 тысячам. По данным на 23 октября, в Приморье выявлено 13941 случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии выздоровели 11620, с болезнью не справились всего 141 человек.

С начала эпидемии в крае уже протестировано 424437 человек.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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