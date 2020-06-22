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79 новых случаев коронавируса выявлено в Приморье

79 новых случаев коронавируса выявлено в Приморье

Смертельных случаев за минувшие сутки в Приморье не зарегистрировано. 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на региональный оперативный штаб по коронавирусу, за минувшие сутки в крае подтверждено 79 новых случаев COVID-19. Нарастающим итогов в Приморье уже 9202 заболевших. С начала эпидемии выздоровели 7413 человек. С заболеванием не справился 101 приморец.

За весь период протестировано на наличие коронавирусной инфекции 287730 человек. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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